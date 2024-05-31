Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:54

Резерв+" не врятує від штрафу: у ТЦК розповіли, які документи треба завжди носити з собоюПо закону, застосунок не є документомПісля набуття чинності нового закону про мобілізацію всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Замість нього використовувати застосунок "Резерв+" чи витяг зі ЦНАПу не вийде.Якщо у чоловіка не буде військово-облікового документа, то йому доведеться заплатити штраф. Про це речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін розповів в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім запитань, які хвилюють всіх"."До законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану" внесено зміни. Визначено, що у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. Ця норма набула чинності 18 травня цього року, і за її невиконання передбачене накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень", ― сказав Істомін.Для довідки: "Резерв+" ― новий застосунок від Міністерства оборони. Зараз у ньому можна актуалізувати свої дані військовозобов’язаним чоловікам. Інформація підтягується з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Проте цей застосунок поки що не є аналогом військового квитка.