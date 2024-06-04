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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:54

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... i-z-soboyu
Резерв+" не врятує від штрафу: у ТЦК розповіли, які документи треба завжди носити з собою
По закону, застосунок не є документом

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Замість нього використовувати застосунок "Резерв+" чи витяг зі ЦНАПу не вийде.
Якщо у чоловіка не буде військово-облікового документа, то йому доведеться заплатити штраф. Про це речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін розповів в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім запитань, які хвилюють всіх".

"До законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану" внесено зміни. Визначено, що у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. Ця норма набула чинності 18 травня цього року, і за її невиконання передбачене накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень", ― сказав Істомін.
Для довідки: "Резерв+" ― новий застосунок від Міністерства оборони. Зараз у ньому можна актуалізувати свої дані військовозобов’язаним чоловікам. Інформація підтягується з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Проте цей застосунок поки що не є аналогом військового квитка.
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Повідомлень: 16890
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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  #<1 ... 5678
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