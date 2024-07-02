Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: Нед 16 чер, 2024 13:37

⚖️ ЗАТРИМАННЯ МАРОДЕРА МАКАРСЬКОГО: ДЕТАЛІ



▪️У звіті на офіційній сторінці Національна поліція України не назвала прізвища затриманого в Одесі хабарника з РТЦК, тому журналісти і громадськість сприйняли це, як новий випадок. Насправді мова про затримання все того ж мародера Макарського О.Д., про якого ми писали.



▪️Нагадаємо деталі: поліція та військова прокуратура затримали з хабарем $4 тис. за невручення мобілізаційної повістки молодшого сержанта ЗСУ Макарського Олексія Демʼяновича, 1986 р.н., який відбував службу у Київському РТЦК м.Одеси. Раніше ця особа зухвало тероризувала і принижувала одеситів у громадському транспорті під час здійснення заходів примусової мобілізації. Мародеру з РТЦК оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, йому загрожує від 8 до 12 років тюрми.



▪️Схема поборів: у Київському РТЦК м.Одеси використовували заходи з мобілізації для особистого збагачення. Організатором схеми є військовий комісар у Київського РТЦК м.Одеси полковник Ігор Орещук, який продовжив справу свого попередника - полковника Кушнерова В.А., який є кумом і спільником сумнозвісного військкома Борисова Є.М. У цій схемі мародер Макарський О.Д. був ключовим виконавцем.



▪️Зловмисники просіювали затриманих під час виконання мобілізаційних завдань чоловіків, пропонуючи їм вибір - платити чи служити. Справжні і фіктивні документи про непридатність до військової служби, як це робив Борисова Є.М., вони не видавали - торгували повістками.



▪️Затриманий мав сплатити викуп $10 тис., а також щотижня купувати нову повістку, аби показувати її патрулям ТЦК, і далі міг спокійно пересуватися містом у своїх справах. З цією метою мародери використовували “бус-гастролер”, за допомогою якого викрадали на вулицях чоловіків і в якому проводили “обробку” клієнта.



▪️Керівники Київського РТЦК та Одеського ОТЦК знали про схему і поза сумнівом отримували долю, інакше Макарський О.Д. не міг тривалий час безкарно викрадати людей в Одесі, про що півроку писали медіа і канали. Можна припустити, що в інших РТЦК було те саме). Але правоохоронці обмежуються лише одним епізодом, аби не демонструвати, що примусова мобілізація перетворилася на грубий корупційний кейс.



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ч.2; ч.3; ч.4; ч.5

▪️Портрет найманця ТЦК

▪️Ряджений тероризує одеситів

▪️Одеські ТЦК: корупція і хамство

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🧰 Кейс «Мобілізація»

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