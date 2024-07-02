Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

▪️У звіті на офіційній сторінці Національна поліція України не назвала прізвища затриманого в Одесі хабарника з РТЦК, тому журналісти і громадськість сприйняли це, як новий випадок. Насправді мова про затримання все того ж мародера Макарського О.Д., про якого ми писали.
▪️Нагадаємо деталі: поліція та військова прокуратура затримали з хабарем $4 тис. за невручення мобілізаційної повістки молодшого сержанта ЗСУ Макарського Олексія Демʼяновича, 1986 р.н., який відбував службу у Київському РТЦК м.Одеси. Раніше ця особа зухвало тероризувала і принижувала одеситів у громадському транспорті під час здійснення заходів примусової мобілізації. Мародеру з РТЦК оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, йому загрожує від 8 до 12 років тюрми.
▪️Схема поборів: у Київському РТЦК м.Одеси використовували заходи з мобілізації для особистого збагачення. Організатором схеми є військовий комісар у Київського РТЦК м.Одеси полковник Ігор Орещук, який продовжив справу свого попередника - полковника Кушнерова В.А., який є кумом і спільником сумнозвісного військкома Борисова Є.М. У цій схемі мародер Макарський О.Д. був ключовим виконавцем.
▪️Зловмисники просіювали затриманих під час виконання мобілізаційних завдань чоловіків, пропонуючи їм вибір - платити чи служити. Справжні і фіктивні документи про непридатність до військової служби, як це робив Борисова Є.М., вони не видавали - торгували повістками.
▪️Затриманий мав сплатити викуп $10 тис., а також щотижня купувати нову повістку, аби показувати її патрулям ТЦК, і далі міг спокійно пересуватися містом у своїх справах. З цією метою мародери використовували “бус-гастролер”, за допомогою якого викрадали на вулицях чоловіків і в якому проводили “обробку” клієнта.
▪️Керівники Київського РТЦК та Одеського ОТЦК знали про схему і поза сумнівом отримували долю, інакше Макарський О.Д. не міг тривалий час безкарно викрадати людей в Одесі, про що півроку писали медіа і канали. Можна припустити, що в інших РТЦК було те саме). Але правоохоронці обмежуються лише одним епізодом, аби не демонструвати, що примусова мобілізація перетворилася на грубий корупційний кейс.
sens написав:https://petition.president.gov.ua/petition/227048?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2xIRtFnc-7AwJdvatmGLSENgW1iuRDdZeNNfZsmkygziknfHvZtrqrTYA_aem_AaacQfApAyAm0XTqu-6-3uTx8aYxZ84RMXh3mdeM9oygkF0KKD-vd59SNqd6OBUrFmZlYtHrPwardb_A9Q57Q82A
А навіщо адвакатам та примусовим виконавцям бронь? Адвокатів легко замінюють жінки, примусові виконавці - всі поголовно долларові мільйонери - теж легко замінюються жінками, це ж не шахтарі.
sens написав:https://petition.president.gov.ua/petition/227048?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2xIRtFnc-7AwJdvatmGLSENgW1iuRDdZeNNfZsmkygziknfHvZtrqrTYA_aem_AaacQfApAyAm0XTqu-6-3uTx8aYxZ84RMXh3mdeM9oygkF0KKD-vd59SNqd6OBUrFmZlYtHrPwardb_A9Q57Q82A
А навіщо адвакатам та примусовим виконавцям бронь? Адвокатів легко замінюють жінки, примусові виконавці - всі поголовно долларові мільйонери - теж легко замінюються жінками, це ж не шахтарі.