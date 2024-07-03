Дійсно 1 рік . Що буде? Чекати на роз'яснення. Можна в ТЦК оновити ,і через 5 років звернутися для оновлення даних.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 07:34
Дійсно 1 рік . Що буде? Чекати на роз'яснення. Можна в ТЦК оновити ,і через 5 років звернутися для оновлення даних.
Додано: Сер 03 лип, 2024 12:16
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
Додано: Сер 03 лип, 2024 12:20
Питання було про поновлення даних - що за дописи з відстрочкою ??? Нащо водити в оману ??????????!
Додано: Сер 03 лип, 2024 12:22
І все буде добре!© )))
Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))
Готуйте 17К для сплати штрафу))
А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))
Вибір завжди є!© 😁😁😁
Додано: Сер 03 лип, 2024 12:33
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