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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Сер 03 лип, 2024 07:34
a77 написав: sens написав:
Після оновлення в ЦНАП,отримаєте на 1 аркуші формату А4 з лого Резерв + . Дійсно 1 рік
а вот здесь секундочку:
это что через 1 год опять предполагается идти в ЦНАП и опять "обновляться" в обереге или как ?
а если через резус- - то тоже год срок действия qr-а или чего-то-там ?
Дійсно 1 рік . Що буде? Чекати на роз'яснення. Можна в ТЦК оновити ,і через 5 років звернутися для оновлення даних.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 12:16
sens написав:
...отримаєте на 1 аркуші формату А4 з лого Резерв + . Дійсно 1 рік
Строк дії 1 рік, але не більше строку дії відстрочки/бронювання.
Якщо щось оновиться за відстрочкою, то аркуш утрачає силу.
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Howl
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Додано: Сер 03 лип, 2024 12:20
Howl написав: sens написав:
...отримаєте на 1 аркуші формату А4 з лого Резерв + . Дійсно 1 рік
Строк дії 1 рік, але не більше строку дії відстрочки/бронювання.
Якщо щось оновиться за відстрочкою, то аркуш утрачає силу.
Питання було про поновлення даних - що за дописи з відстрочкою ??? Нащо водити в оману ??????????!
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sens
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Додано: Сер 03 лип, 2024 12:22
Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))
Готуйте 17К для сплати штрафу))
А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))
Вибір завжди є!©
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Додано: Сер 03 лип, 2024 12:33
Успіх написав:
Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))
Готуйте 17К для сплати штрафу))
А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))
Вибір завжди є!©
😁😁😁
Передивився пропаганди російського походження за 100500 км від фронту? Не мели дурниць.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 14:21
Успіх написав:
Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))
Готуйте 17К для сплати штрафу))
А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))
Вибір завжди є!©
😁😁😁
Слушай, если мы с тобой там встретимся, то я покажу тебе как уничтожать города и цивилизации, и ты, втянувшись как в Мегалот и прочие казино, забудешь о дембеле и инвестиционнольвовских кавалирках
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барабашов
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Додано: Сер 03 лип, 2024 21:21
барабашов написав: Успіх написав:
Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))
Готуйте 17К для сплати штрафу))
А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))
Вибір завжди є!©
😁😁😁
Слушай, если мы с тобой там встретимся, то я покажу тебе как уничтожать города и цивилизации, и ты, втянувшись как в Мегалот и прочие казино, забудешь о дембеле и инвестиционнольвовских кавалирках
!
По 44 млн грн готівкою лише співробітники національної поліції вміють заробляти на онлайн казино, хіба що під час НСРД.
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sens
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