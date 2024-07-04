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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 07:34

  a77 написав:
  sens написав:Після оновлення в ЦНАП,отримаєте на 1 аркуші формату А4 з лого Резерв + . Дійсно 1 рік


а вот здесь секундочку:

это что через 1 год опять предполагается идти в ЦНАП и опять "обновляться" в обереге или как ?
а если через резус- - то тоже год срок действия qr-а или чего-то-там ?

:roll:

Дійсно 1 рік . Що буде? Чекати на роз'яснення. Можна в ТЦК оновити ,і через 5 років звернутися для оновлення даних.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:16

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  sens написав:...отримаєте на 1 аркуші формату А4 з лого Резерв + . Дійсно 1 рік
Строк дії 1 рік, але не більше строку дії відстрочки/бронювання.
Якщо щось оновиться за відстрочкою, то аркуш утрачає силу.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:20

  Howl написав:
  sens написав:...отримаєте на 1 аркуші формату А4 з лого Резерв + . Дійсно 1 рік
Строк дії 1 рік, але не більше строку дії відстрочки/бронювання.
Якщо щось оновиться за відстрочкою, то аркуш утрачає силу.

Питання було про поновлення даних - що за дописи з відстрочкою ??? Нащо водити в оману ??????????!
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:22

І все буде добре!© )))

Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))

Готуйте 17К для сплати штрафу))

А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))

Вибір завжди є!© ;) 😁😁😁
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:33

  Успіх написав:Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))

Готуйте 17К для сплати штрафу))

А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))

Вибір завжди є!© ;) 😁😁😁

Передивився пропаганди російського походження за 100500 км від фронту? Не мели дурниць.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 14:21

  Успіх написав:Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))

Готуйте 17К для сплати штрафу))

А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))

Вибір завжди є!© ;) 😁😁😁

Слушай, если мы с тобой там встретимся, то я покажу тебе как уничтожать города и цивилизации, и ты, втянувшись как в Мегалот и прочие казино, забудешь о дембеле и инвестиционнольвовских кавалирках :mrgreen:!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:21

  барабашов написав:
  Успіх написав:Що ви так всі переймаєтесь?
Все буде добре!©)))

Готуйте 17К для сплати штрафу))

А якщо оновили дані - готуйтесь до ВЛК і на фронт!))

Вибір завжди є!© ;) 😁😁😁

Слушай, если мы с тобой там встретимся, то я покажу тебе как уничтожать города и цивилизации, и ты, втянувшись как в Мегалот и прочие казино, забудешь о дембеле и инвестиционнольвовских кавалирках :mrgreen:!

По 44 млн грн готівкою лише співробітники національної поліції вміють заробляти на онлайн казино, хіба що під час НСРД.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:32

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  sens написав:Нащо водити в оману ??????????!
Я не вводжу в оману.

Аркуш формату А4 з лого Резерв+, який нещодавно почали надавати ЦНАПи, — електронний військово-обліковий документ (еВОД), який має QR-код (цей же документ можна згенерувати в Резерв+). Строк його дії становить 1 рік, але строк не може перевищувати строк дії відстрочки чи бронювання, які зазначені в ньому. Якщо ж у реєстрі Оберіг оновилися ряд даних, то цей папірець утрачає свою силу.
Усе це вказано у відповідних постановах.

Щодо витягу з реєстру Оберіг, який видавали до реалізації видачі еВОД у ЦНАПі, то він не мав логотипів і був закріплений підписом і печаткою особи зі ЦНАП. Про її строк дії в законодавчих документах нічого не вказувалося.
Howl
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