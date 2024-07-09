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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Суб 06 лип, 2024 17:58
sens написав:Чому немає інформації про масове оновлення даних,чи 100500 засуджених вже на фронті,чи 100% оновивших дані онлайн пройшли влк і навчаються у центрах? Знову не встигаємо за прогресом ?
Наступного тижня почнеться масове оновлення даних з аномальними чергами (вже цього тижня черги до ЦНАП збільшились в 2-3рази - повідомила Львівська міська рада).
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Zochan
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Додано: Суб 06 лип, 2024 18:48
Zochan написав:
sens написав:Чому немає інформації про масове оновлення даних,чи 100500 засуджених вже на фронті,чи 100% оновивших дані онлайн пройшли влк і навчаються у центрах? Знову не встигаємо за прогресом ?
Наступного тижня почнеться масове оновлення даних з аномальними чергами (вже цього тижня черги до ЦНАП збільшились в 2-3рази - повідомила Львівська міська рада).
Не забуваєм і про застосунок Резерв+.
))) Львів, столиця України?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 18:53
sens написав:))) Львів, столиця України?
В столиці аналогічна ситуація.
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Zochan
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:05
Zochan написав:
sens написав:))) Львів, столиця України?
В столиці аналогічна ситуація.
Якщо рахувати по черзі в Київ Цифровий? Можливо. Щодо "аналогічної" ситуації - не перебільшуйте. ЦНАП це універсальні послуги. Щодо резерв+ ,то плеймаркет вказує більше 1 млн завантажень, скільки епл -:не можу подивитися.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 17:12
Після 16 липня, якщо не продовжать строки - тема закрита?
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sens
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