Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Якщо рахувати по черзі в Київ Цифровий? Можливо. Щодо "аналогічної" ситуації - не перебільшуйте. ЦНАП це універсальні послуги. Щодо резерв+ ,то плеймаркет вказує більше 1 млн завантажень, скільки епл -:не можу подивитися.
друк повісток ТЦК цифровізували, що дозволить прискорити накладення заочних штрафів і стягнення коштів з ухилянтів.
Буквально це означає, що за допомогою електронного Реєстру «Оберіг» автоматично зроблять вибірку осіб, які підлягають виклику до ТЦК, сформують на них повістки в електронному вигляді, які підпишуть КЕП і направлять поштою за адресою. Ухилився від повістки – отримав штраф. Не заплатив штраф – чекай на арешт рахунків та майна.
sens написав:Не заплатив штраф – чекай на арешт рахунків та майна.
это не предусмотрено законом (там суммы должны быть большими, чтобы что-то арестовывать, отбирать. Пусть юристы поправят)
7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.
Востаннє редагувалось Примат в Чет 11 лип, 2024 09:24, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:Не заплатив штраф – чекай на арешт рахунків та майна.
это не предусмотрено законом (там суммы должны быть большими, чтобы что-то арестовывать, отбирать. Пусть юристы поправят)
Як було в 2022 хто першим побіг в тцк і отримав зброю,до сьогодні не дожив. Тому торопиться не треба,як і квапитися, потрібно аналізувати і думати , якщо є можливість постійно нагадувати якщо вже вас затримали про необхідність надання правничої допомоги і посилання на ст.59 КУ