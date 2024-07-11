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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:58

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

sens написав:Чому немає інформації про масове оновлення даних,чи 100500 засуджених вже на фронті,чи 100% оновивших дані онлайн пройшли влк і навчаються у центрах? Знову не встигаємо за прогресом ?
Наступного тижня почнеться масове оновлення даних з аномальними чергами (вже цього тижня черги до ЦНАП збільшились в 2-3рази - повідомила Львівська міська рада).

Не забуваєм і про застосунок Резерв+.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 18:48

  Zochan написав:
sens написав:Чому немає інформації про масове оновлення даних,чи 100500 засуджених вже на фронті,чи 100% оновивших дані онлайн пройшли влк і навчаються у центрах? Знову не встигаємо за прогресом ?
Наступного тижня почнеться масове оновлення даних з аномальними чергами (вже цього тижня черги до ЦНАП збільшились в 2-3рази - повідомила Львівська міська рада).

Не забуваєм і про застосунок Резерв+.

))) Львів, столиця України?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 18:53

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

sens написав:))) Львів, столиця України?

В столиці аналогічна ситуація.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:05

  Zochan написав:
sens написав:))) Львів, столиця України?

В столиці аналогічна ситуація.

Якщо рахувати по черзі в Київ Цифровий? Можливо. Щодо "аналогічної" ситуації - не перебільшуйте. ЦНАП це універсальні послуги. Щодо резерв+ ,то плеймаркет вказує більше 1 млн завантажень, скільки епл -:не можу подивитися.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 17:12

Після 16 липня, якщо не продовжать строки - тема закрита?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:07

Після 16 липня

https://sud.ua/uk/news/publication/3054 ... -massovaya

друк повісток ТЦК цифровізували, що дозволить прискорити накладення заочних штрафів і стягнення коштів з ухилянтів.

Буквально це означає, що за допомогою електронного Реєстру «Оберіг» автоматично зроблять вибірку осіб, які підлягають виклику до ТЦК, сформують на них повістки в електронному вигляді, які підпишуть КЕП і направлять поштою за адресою. Ухилився від повістки – отримав штраф. Не заплатив штраф – чекай на арешт рахунків та майна.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:10

  sens написав:Не заплатив штраф – чекай на арешт рахунків та майна.

это не предусмотрено законом (там суммы должны быть большими, чтобы что-то арестовывать, отбирать. Пусть юристы поправят)

7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.
Востаннє редагувалось Примат в Чет 11 лип, 2024 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:17

  Примат написав:
  sens написав:Не заплатив штраф – чекай на арешт рахунків та майна.

это не предусмотрено законом (там суммы должны быть большими, чтобы что-то арестовывать, отбирать. Пусть юристы поправят)



Як було в 2022 хто першим побіг в тцк і отримав зброю,до сьогодні не дожив. Тому торопиться не треба,як і квапитися, потрібно аналізувати і думати , якщо є можливість постійно нагадувати якщо вже вас затримали про необхідність надання правничої допомоги і посилання на ст.59 КУ
sens
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