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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 07:33

Резерв

Після авторизації по карті Ощадбанку видає що доступний для громадян України віком від 18 до 60 років.

Жіночки і чоловічки ,всіх приймає на оновлення застосунок ,головне щоб вік підходив
sens
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