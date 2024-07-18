Після авторизації по карті Ощадбанку видає що доступний для громадян України віком від 18 до 60 років.
Жіночки і чоловічки ,всіх приймає на оновлення застосунок ,головне щоб вік підходив
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Додано: Пон 15 лип, 2024 07:33
Резерв
Після авторизації по карті Ощадбанку видає що доступний для громадян України віком від 18 до 60 років.
Жіночки і чоловічки ,всіх приймає на оновлення застосунок ,головне щоб вік підходив
Додано: Чет 18 лип, 2024 21:57
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
пару вопросов задал тут ->
viewtopic.php?f=165&t=252473&p=5748297#p5748291
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