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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 07:33

Резерв

Після авторизації по карті Ощадбанку видає що доступний для громадян України віком від 18 до 60 років.

Жіночки і чоловічки ,всіх приймає на оновлення застосунок ,головне щоб вік підходив
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 21:57

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

пару вопросов задал тут ->
viewtopic.php?f=165&t=252473&p=5748297#p5748291
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:07

👋 Доброго дня!

📃 Тепер в Опендатаботі можливо перевірити наявність штрафів від ТЦК.

🔗 Для цього перейдіть за посиланням https://opendatabot.ua/open/tck-fines та здійсніть пошук за ПІБ та датою народження.

👇 Щоб відслідковувати актуальну інформацію щодо штрафів, радимо здійснити пошук за ІПН в Опендатаботі та натиснути "📌 Підписатись". Ви отримаєте сповіщення щойно зʼявиться новий штраф.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:29

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

А как проверить не в розыске ли ты? Повестку послали, просрали и тут уж наша самая лучшая система права как развернётся на полную!
барабашов
 
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