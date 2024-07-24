RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 07:33

Резерв

Після авторизації по карті Ощадбанку видає що доступний для громадян України віком від 18 до 60 років.

Жіночки і чоловічки ,всіх приймає на оновлення застосунок ,головне щоб вік підходив
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17224
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 21:57

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

пару вопросов задал тут ->
viewtopic.php?f=165&t=252473&p=5748297#p5748291
a77
 
Повідомлень: 60
З нами з: 11.01.24
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:07

👋 Доброго дня!

📃 Тепер в Опендатаботі можливо перевірити наявність штрафів від ТЦК.

🔗 Для цього перейдіть за посиланням https://opendatabot.ua/open/tck-fines та здійсніть пошук за ПІБ та датою народження.

👇 Щоб відслідковувати актуальну інформацію щодо штрафів, радимо здійснити пошук за ІПН в Опендатаботі та натиснути "📌 Підписатись". Ви отримаєте сповіщення щойно зʼявиться новий штраф.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17224
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:29

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

А как проверить не в розыске ли ты? Повестку послали, просрали и тут уж наша самая лучшая система права как развернётся на полную!
барабашов
 
Повідомлень: 4245
З нами з: 16.06.15
Подякував: 278 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:36

  барабашов написав:А как проверить не в розыске ли ты? Повестку послали, просрали и тут уж наша самая лучшая система права как развернётся на полную!

https://opendatabot.ua/open/wanted
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17224
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 22:25

У нас ТЦК на улицах после 16 числа резко пропало, как пропал КОВИД 24 февраля 22г.
У всех так в регионах?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8082
З нами з: 13.09.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 06:29

  Игорь Алексеевич написав:У нас ТЦК на улицах после 16 числа резко пропало, как пропал КОВИД 24 февраля 22г.
У всех так в регионах?

В Одесі все стабільно - бп по місту міняють,на вокзалі зустрічають. На трасі здоров'я не бачив нікого,проте й чоловіків по місту зовсім мало також.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17224
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 07:07

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Игорь Алексеевич написав:У нас ТЦК на улицах после 16 числа резко пропало
Как раз наоборот должно быть или должно быть больше полиции. Вот в последнем обновлении Резерв+ они добавили явную отметку обновило ли данное лицо вовремя данные, что позволяет при проверки выявить нарушителей для составления соответствующих протоколов и последующей выписке штрафов.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6051
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1102 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6540)
24.07.2024 06:20
Sense Bank (12413)
24.07.2024 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.