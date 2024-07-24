Після авторизації по карті Ощадбанку видає що доступний для громадян України віком від 18 до 60 років.
Жіночки і чоловічки ,всіх приймає на оновлення застосунок ,головне щоб вік підходив
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Додано: Пон 15 лип, 2024 07:33
Резерв
Після авторизації по карті Ощадбанку видає що доступний для громадян України віком від 18 до 60 років.
Жіночки і чоловічки ,всіх приймає на оновлення застосунок ,головне щоб вік підходив
Додано: Чет 18 лип, 2024 21:57
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
пару вопросов задал тут ->
viewtopic.php?f=165&t=252473&p=5748297#p5748291
Додано: Пон 22 лип, 2024 13:07
👋 Доброго дня!
📃 Тепер в Опендатаботі можливо перевірити наявність штрафів від ТЦК.
🔗 Для цього перейдіть за посиланням
👇 Щоб відслідковувати актуальну інформацію щодо штрафів, радимо здійснити пошук за ІПН в Опендатаботі та натиснути "📌 Підписатись". Ви отримаєте сповіщення щойно зʼявиться новий штраф.
Додано: Пон 22 лип, 2024 13:29
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
А как проверить не в розыске ли ты? Повестку послали, просрали и тут уж наша самая лучшая система права как развернётся на полную!
Додано: Пон 22 лип, 2024 16:36
Додано: Вів 23 лип, 2024 22:25
У нас ТЦК на улицах после 16 числа резко пропало, как пропал КОВИД 24 февраля 22г.
У всех так в регионах?
Додано: Сер 24 лип, 2024 06:29
Додано: Сер 24 лип, 2024 07:07
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
Как раз наоборот должно быть или должно быть больше полиции. Вот в последнем обновлении Резерв+ они добавили явную отметку обновило ли данное лицо вовремя данные, что позволяет при проверки выявить нарушителей для составления соответствующих протоколов и последующей выписке штрафов.
Додано: Сер 24 лип, 2024 08:54
Штраф накладає керівник структурного підрозділу, поліція на вулиці лише для перевірки наявності документів або виявлення порушників закону.
Все же на сьогодні великий сегмент,до якого можна впливати за допомогою штрафів без пошуку на вулиці.
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