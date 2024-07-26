Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

sens написав: WallNutPen написав: sens написав:
https://sud.ua/uk/news/publication/306472-sud-otmenil-shtraf-ttsk-za-to-chto-muzhchina-ne-predyavil-voenno-uchetnyy-dokument-potomu-chto-v-reestre-obereg-byli-dannye-o-ego-prebyvanii-na-uchete
Ну так постанова ее про то что а не обновил, а за то что был без обликового документа
Штраф за оновлення,а не про небажання показувати всім особисті дані,не треба плутати та вводити інших в оману.
Просто цытаты:
Суд скасував штраф ТЦК за те, що чоловік не пред’явив військово-обліковий документ, бо у Реєстрі «Оберіг» були дані про його перебування на обліку
В оскаржуваній постанові ТЦК зазначено, що 11 червня 2024 року чоловіка було доставлено прикордонниками до ТЦК. Згідно перевірки бази даних систем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів АІТС «ОБЕРІГ» встановлено, що він перебуває на військовому обліку. Але вимогу посадових осіб пред`явити свій військово-обліковий документ позивач не виконав
О том что чел не обновил данные в самой статье ни слова. Так кто вводит в заблуждение. Читайте по написанному а не по самим придуманному