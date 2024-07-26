Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

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Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:38
Оновив,все одно постанова
Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:04
Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:58
Штраф за оновлення,а не про небажання показувати всім особисті дані,не треба плутати та вводити інших в оману.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:21
Просто цытаты:
О том что чел не обновил данные в самой статье ни слова. Так кто вводит в заблуждение. Читайте по написанному а не по самим придуманному
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:16
Постанова на що ?:
Просто цытаты:
О том что чел не обновил данные в самой статье ни слова. Так кто вводит в заблуждение. Читайте по написанному а не по самим придуманному[/quote]
По вказаній статті за що штрафують ?
Стаття 210 КУпАП передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, за те, що не став вчасно, протягом 7 днів, на облік)
Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:21
КУпАП ст.210
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у статті 38:
частину першу викласти в такій редакції:
"Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених у частині сьомій цієї статті, та за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді)";
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення".
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
2) статті 210 і 210-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку
Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку -
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, в особливий період -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань - від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань - від однієї тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, в особливий період -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань - від двох тисяч до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:47
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
Еще раз - давайте читать по написанному в статье. А там четко указано, что у чела не оказалось военно-учетного документа (ВУД). Согласно статьи именно отсутствие документа, а не тот факт что он обновился (или не обновился) стало причиной той ситуации в какой он оказался. Опять таки судя из статьи работники ТЦК выписали постанову по 210-1. При этом статья по ссылке не дает четкого понимания, как именно все было сформулировано в самой постанове о привлечении чела к ответственности. Может ТЦК посчитали что отсутствие упомянутого документа является нарушением "законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" да еще и "в особливий період" и как-то в постанове это обосновали (тогда как бы 210-1 и в тему). Более того сама статья содержит упоминание ст.49 Порядку проведення призову громадян та військову службу під час мобілізації (а там как раз про проверку ВУД у мужчин от 18 до 60) - вот я не юрист и не знаю считается этот "Порядок" частью "законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" - если да - тогда действия ТЦК вроде бы и справделивы.
Но допускаю что и сами ТЦКашники могли быть просто не очень с высоким уровнем развития или даже еще причина могла оказаться банальнее - другого шаблона в компУтере не оказалось а мозгов не хватило понять что этот шаблон совсем не про ту конкретную ситуацию по которой человек оказался у них. Но делать вывод "Оновив,все одно постанова" просто потому что постанова была выписана по 210-1 и при этом четко указано что причина доставки чела в ТЦК была в том что у человека не оказалось ВУД - ИМХО не есть правильно
Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:11
Не надав, і не було в наявності,це по-перше, по-друге, стаття в постанові вказана, по-третє, читайте Закони
Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:14
Постанова
Є стаття,по ній намагалися оштрафувати, Позивач оскаржив в суді - судовий збір сплатить держава . Сплата за надання юридичних послуг, якщо немає окремого рішення, буде на Позивачі.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:48
Рішення 153/1044/24
Позовні вимоги мотивовано наступним: 04 липня 2024 року через Укрпошту він отримав постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. Саме 04 липня 2024 року він дізнався про наявність оскаржуваної постанови №419 від 20 червня 2024 року, якою начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 у Вінницькій області, його притягнув до адміністративної відповідальності за ч.3 ст.210-1 КупАП та наклав адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 17000 грн
просить суд поновити йому строк на оскарження вищевказаної постанови.
11 червня 2024 року ОСОБА_1 було доставлено прикордонниками до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно перевірки бази даних систем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів АІТС «ОБЕРІГ» встановлено, що він перебуває на військовому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1
на вимогу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 пред`явити свій військово-обліковий документ ОСОБА_1 не виконав
постанові №419 від 20.06.2024 року вказано, що військовозобов`язаний ОСОБА_1 був особисто повідомлений та не з`явився на розгляд справи. Позивач заперечує даний факт та вказує, що він особисто прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , але оскільки під РТЦК та СП було багато людей, військовий, який був на прохідній його не впустив. Таким чином, розгляд справи відбувся у його відсутність.
Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що ОСОБА_1 був відсутній при розгляді справи про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.3 ст.210-1 КУпАП, а копія постанови №419 від 20 червня 2024 року була направлена йому рекомендованим листом. Суд вважає достовірними доводи позивача про те, що він дізнався про існування постанови про накладення на нього адміністративного стягнення 04 липня 2024 року отримавши її копію через Укрпошту. Отже пропущений позивачем строк на оскарження постанови слід поновити.
приписами ст.77 КАС України, обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності покладається на відповідача.
Відповідно до ст.271 КУпАП у розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.
Відповідач в порушення ч.2 ст.77 КАС України не надав суду доказів, що розгляд справи про притягнення позивача до адміністративної відповідальності відбувався відповідно до вказаних вище вимог КУпАП.
Відповідно до ч.3 ст.210-1 КУпАП передбачена відповідальність особи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в особливий період.
Разом з цим, згідно примітки ст.210 КУпАП - положення статей 210, 210-1 КУпАП не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов`язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
На зараз, якщо простими словами - якщо ви про себе поновили дані,проте забажали надати на вимогу лише документи в Дії це не тягне на Постанову
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