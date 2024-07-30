Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲
Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.
Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.
Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.
І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.