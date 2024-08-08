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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46

Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲

Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.

Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.

І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:08

ВОД в Дія

https://diia.gov.ua/services/vijskovo-o ... j-dokument
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17349
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11121314
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