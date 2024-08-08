|
|
|
Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46
Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲
Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.
Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.
Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.
І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17350
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:08
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17350
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:13
Багато військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку і подали документи до ТЦК, отримали право на неї тільки до 12 серпня, — Судово-юридична газета
За законом відстрочку дають на термін мобілізації, а вона донедавна закінчувалася саме 12 серпня. Сьогодні Зеленський продовжив її до листопада. Автоматичного продовження відстрочки після продовження мобілізації не передбачено, робити це потрібно кожні 3 місяці самостійно.
При цьому, чиновників, яким дають відстрочку, це не стосується.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17350
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:34
sens написав:
Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲
Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.
Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.
Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.
І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
Стоит задача мобилизовать.
Какой смысл в цифровизации?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8567
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1859 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|