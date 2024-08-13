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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46

Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲

Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.

Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.

І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:08

ВОД в Дія

https://diia.gov.ua/services/vijskovo-o ... j-dokument
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:13

Багато військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку і подали документи до ТЦК, отримали право на неї тільки до 12 серпня, — Судово-юридична газета

За законом відстрочку дають на термін мобілізації, а вона донедавна закінчувалася саме 12 серпня. Сьогодні Зеленський продовжив її до листопада. Автоматичного продовження відстрочки після продовження мобілізації не передбачено, робити це потрібно кожні 3 місяці самостійно.

При цьому, чиновників, яким дають відстрочку, це не стосується.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:34

  sens написав:Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲

Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.

Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.

І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

Стоит задача мобилизовать.
Какой смысл в цифровизации?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 07:11

Постанова 560

  UA написав:
  sens написав:Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲

Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.

Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.

І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

Стоит задача мобилизовать.
Какой смысл в цифровизации?

Хто має відстрочку, буде кожні три місяці подавати на поновлення строків заяву . Питання лише до тцк - кожного разу завірені нотаріально копії документів,чекаю на відповідь від МО письмово.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:20

https://reyestr.court.gov.ua/Review/119007693
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22

📲🪖У "Резерв+" з'явиться функція онлайн-рекрутингу.

Вже восени завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генштаб.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22

📲🏥 Міноборони і МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію - МО .

Найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:31

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Павесток в резерв+ не будет, говорили они ))))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:40

Долго не получаете ответ об отсрочке?

Проверьте резерв!

Есть клиенты, которым из ТЦК не звонили, писем не присылали, но в резерве отсрочка появилась.
sens
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