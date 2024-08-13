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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46
Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲
Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.
Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.
Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.
І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 20:08
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:13
Багато військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку і подали документи до ТЦК, отримали право на неї тільки до 12 серпня, — Судово-юридична газета
За законом відстрочку дають на термін мобілізації, а вона донедавна закінчувалася саме 12 серпня. Сьогодні Зеленський продовжив її до листопада. Автоматичного продовження відстрочки після продовження мобілізації не передбачено, робити це потрібно кожні 3 місяці самостійно.
При цьому, чиновників, яким дають відстрочку, це не стосується.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:34
sens написав:
Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲
Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.
Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.
Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.
І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
Стоит задача мобилизовать.
Какой смысл в цифровизации?
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 07:11
UA написав: sens написав:
Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲
Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.
Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.
Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.
І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
Стоит задача мобилизовать.
Какой смысл в цифровизации?
Хто має відстрочку, буде кожні три місяці подавати на поновлення строків заяву . Питання лише до тцк - кожного разу завірені нотаріально копії документів,чекаю на відповідь від МО письмово.
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sens
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:20
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sens
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22
📲🪖У "Резерв+" з'явиться функція онлайн-рекрутингу.
Вже восени завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генштаб.
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sens
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22
📲🏥 Міноборони і МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію - МО .
Найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину
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sens
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:31
Павесток в резерв+ не будет, говорили они ))))
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dimo_0n
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:40
Долго не получаете ответ об отсрочке?
Проверьте резерв!
Есть клиенты, которым из ТЦК не звонили, писем не присылали, но в резерве отсрочка появилась.
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