RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12131415>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46

Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲

Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.

Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.

І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:08

ВОД в Дія

https://diia.gov.ua/services/vijskovo-o ... j-dokument
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:13

Багато військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку і подали документи до ТЦК, отримали право на неї тільки до 12 серпня, — Судово-юридична газета

За законом відстрочку дають на термін мобілізації, а вона донедавна закінчувалася саме 12 серпня. Сьогодні Зеленський продовжив її до листопада. Автоматичного продовження відстрочки після продовження мобілізації не передбачено, робити це потрібно кожні 3 місяці самостійно.

При цьому, чиновників, яким дають відстрочку, це не стосується.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:34

  sens написав:Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲

Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.

Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.

І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

Стоит задача мобилизовать.
Какой смысл в цифровизации?
UA
 
Повідомлень: 8591
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 07:11

Постанова 560

  UA написав:
  sens написав:Отримуйте військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі Дія📲

Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.
Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.

Окей, Діє👀 Як отримати документ?
Авторизуйтесь на порталі Дія👉🏻 сервіс Військово-обліковий документ👉🏻Подайте заяву 👉🏻підпишіть заяву електронним підписом.

І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

Стоит задача мобилизовать.
Какой смысл в цифровизации?

Хто має відстрочку, буде кожні три місяці подавати на поновлення строків заяву . Питання лише до тцк - кожного разу завірені нотаріально копії документів,чекаю на відповідь від МО письмово.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:20

https://reyestr.court.gov.ua/Review/119007693
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22

📲🪖У "Резерв+" з'явиться функція онлайн-рекрутингу.

Вже восени завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генштаб.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22

📲🏥 Міноборони і МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію - МО .

Найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:31

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Павесток в резерв+ не будет, говорили они ))))
dimo_0n
 
Повідомлень: 470
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:40

Долго не получаете ответ об отсрочке?

Проверьте резерв!

Есть клиенты, которым из ТЦК не звонили, писем не присылали, но в резерве отсрочка появилась.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 12131415>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6656)
13.08.2024 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.