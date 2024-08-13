RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:18

​ЧОМУ ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ НА ВІДСТРОЧКУ, ТЦК НАДАЛО ЇЇ ДО 12 СЕРПНЯ

Чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня. Тобто, строк дії їх відстрочки спливе вже за кілька днів.

💡 Адже за законодавством відстрочка надається не більш, як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. А такий строк відповідними Указами встановлюється на 90 днів.

⏳ Оскільки 90 днів з попереднього Указу спливає 12 серпня, відповідно, і відстрочка закінчується у цей же день. Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада. Адже саме до 9 листопада діятиме новий Указ Президента.

🏢 Надалі таку процедуру їм доведеться повторювати знов і знов (якщо не внесуть зміни). При цьому, коли запрацює відповідний механізм з автоматичного продовження відстрочки через електронний кабінет – невідомо.

У Міноборони та Мінцифри вже попіклувалися про чиновників, які можуть забронюватися через Дію. Але про звичайних людей, у тому числі, осіб з інвалідністю – поки що мова не йде.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22

Штраф і ДВС

ВАС ЗАОЧНО ЗАСУДИЛИ ЗА БОРГИ, А ВИКОНАВЦІ НА ПОРОЗІ: ЩО РОБИТИ?

Поширене явище: заходите в магазин, на касі дістаєте картку, а рахунок – заблоковано. Виявляється, що суд вас без вас засудив, визнав боржником чи наклав штраф, а виконавець уже й відкрив провадження.

💰 Випадок із практики. До клієнта явився державний виконавець і заблокував усі його рахунки. Людина в паніці: "Що робити? Рятуйте!". Я його заспокоїв і пояснив покроковий алгоритм дій.

Рішення суду І інстанції – ще не остаточне, його можна оскаржити. Головне – не допустіть дуже поширену помилку та не просіть апеляцію зупинити виконавче провадження. Адже цей суд не вправі розглядати такі питання!

📝 Зокрема, це підтверджується й постановою Верховного Суду №466/5766/13-ц: апеляційна інстанція не уповноважена вирішувати питання щодо зупинення виконання рішення суду першої інстанції, якщо воно підлягає примусовому виконанню, бо це – виключна компетенція виконавця.

🔹ТО ЩО САМЕ І В ЯКОМУ ПОРЯДКУ ВАМ СЛІД ЗРОБИТИ?

‼️ Коли місцевий суд виніс рішення, то ви маєте звертатися не до апеляції, а в ДВС – до виконавця. Вручіть йому заяву з описом того, що ви дізнались про відкрите виконавче провадження на підставі судового рішення, яке ви будете оскаржувати в апеляційному порядку.

💡Та вкажіть у прохальній частині «зупинити виконавче провадження на період розгляду скарги апеляційним судом».

⚖️ Як він цього не зробить – звертайтеся до місцевого суду та оскаржуйте вже дії виконавця, щоб суд зобов’язав його зупинити провадження.

Підкреслю це ще раз:

✅ СПЕРШУ – звертаєтеся з проханням до виконавця.

✅ ПОТІМ – у разі його відмови – до суду, де прописуєте, що виконавець має зупинити виконання рішення.

Робіть все правильно й послідовно – і одержите бажаний результат. 😉
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:47

Надлежащее оповещение о вызове в ТЦК

П.41 постановления КМУ №560 от 16.05.24 определяет как надлежащее оповещение о вызове в ТЦК:

1. В случае вручения повестки — личная подпись о получении или видеозапись вручения (в том числе доведения акта об отказе от повестки) или видеозапись отказа от общения с лицом, уполномоченным вручать повестки.

2. В случае отправки повестки почтой:
- день получения письма (по данным почтового оператора);
- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по месту проживания по адресу, указанному военнообязанным при уточнении своих данных;
- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по адресу места регистрации если военнообязанный не сообщал ТЦК другой адрес проживания.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17376
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6656)
13.08.2024 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.