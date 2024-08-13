Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22

ВАС ЗАОЧНО ЗАСУДИЛИ ЗА БОРГИ, А ВИКОНАВЦІ НА ПОРОЗІ: ЩО РОБИТИ?



Поширене явище: заходите в магазин, на касі дістаєте картку, а рахунок – заблоковано. Виявляється, що суд вас без вас засудив, визнав боржником чи наклав штраф, а виконавець уже й відкрив провадження.



💰 Випадок із практики. До клієнта явився державний виконавець і заблокував усі його рахунки. Людина в паніці: "Що робити? Рятуйте!". Я його заспокоїв і пояснив покроковий алгоритм дій.



Рішення суду І інстанції – ще не остаточне, його можна оскаржити. Головне – не допустіть дуже поширену помилку та не просіть апеляцію зупинити виконавче провадження. Адже цей суд не вправі розглядати такі питання!



📝 Зокрема, це підтверджується й постановою Верховного Суду №466/5766/13-ц: апеляційна інстанція не уповноважена вирішувати питання щодо зупинення виконання рішення суду першої інстанції, якщо воно підлягає примусовому виконанню, бо це – виключна компетенція виконавця.



🔹ТО ЩО САМЕ І В ЯКОМУ ПОРЯДКУ ВАМ СЛІД ЗРОБИТИ?



‼️ Коли місцевий суд виніс рішення, то ви маєте звертатися не до апеляції, а в ДВС – до виконавця. Вручіть йому заяву з описом того, що ви дізнались про відкрите виконавче провадження на підставі судового рішення, яке ви будете оскаржувати в апеляційному порядку.



💡Та вкажіть у прохальній частині «зупинити виконавче провадження на період розгляду скарги апеляційним судом».



⚖️ Як він цього не зробить – звертайтеся до місцевого суду та оскаржуйте вже дії виконавця, щоб суд зобов’язав його зупинити провадження.



Підкреслю це ще раз:



✅ СПЕРШУ – звертаєтеся з проханням до виконавця.



✅ ПОТІМ – у разі його відмови – до суду, де прописуєте, що виконавець має зупинити виконання рішення.



Робіть все правильно й послідовно – і одержите бажаний результат. 😉