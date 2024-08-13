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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:18
ЧОМУ ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ НА ВІДСТРОЧКУ, ТЦК НАДАЛО ЇЇ ДО 12 СЕРПНЯ
Чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня. Тобто, строк дії їх відстрочки спливе вже за кілька днів.
💡 Адже за законодавством відстрочка надається не більш, як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. А такий строк відповідними Указами встановлюється на 90 днів.
⏳ Оскільки 90 днів з попереднього Указу спливає 12 серпня, відповідно, і відстрочка закінчується у цей же день. Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада. Адже саме до 9 листопада діятиме новий Указ Президента.
🏢 Надалі таку процедуру їм доведеться повторювати знов і знов (якщо не внесуть зміни). При цьому, коли запрацює відповідний механізм з автоматичного продовження відстрочки через електронний кабінет – невідомо.
У Міноборони та Мінцифри вже попіклувалися про чиновників, які можуть забронюватися через Дію. Але про звичайних людей, у тому числі, осіб з інвалідністю – поки що мова не йде.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22
ВАС ЗАОЧНО ЗАСУДИЛИ ЗА БОРГИ, А ВИКОНАВЦІ НА ПОРОЗІ: ЩО РОБИТИ?
Поширене явище: заходите в магазин, на касі дістаєте картку, а рахунок – заблоковано. Виявляється, що суд вас без вас засудив, визнав боржником чи наклав штраф, а виконавець уже й відкрив провадження.
💰 Випадок із практики. До клієнта явився державний виконавець і заблокував усі його рахунки. Людина в паніці: "Що робити? Рятуйте!". Я його заспокоїв і пояснив покроковий алгоритм дій.
Рішення суду І інстанції – ще не остаточне, його можна оскаржити. Головне – не допустіть дуже поширену помилку та не просіть апеляцію зупинити виконавче провадження. Адже цей суд не вправі розглядати такі питання!
📝 Зокрема, це підтверджується й постановою Верховного Суду №466/5766/13-ц: апеляційна інстанція не уповноважена вирішувати питання щодо зупинення виконання рішення суду першої інстанції, якщо воно підлягає примусовому виконанню, бо це – виключна компетенція виконавця.
🔹ТО ЩО САМЕ І В ЯКОМУ ПОРЯДКУ ВАМ СЛІД ЗРОБИТИ?
‼️ Коли місцевий суд виніс рішення, то ви маєте звертатися не до апеляції, а в ДВС – до виконавця. Вручіть йому заяву з описом того, що ви дізнались про відкрите виконавче провадження на підставі судового рішення, яке ви будете оскаржувати в апеляційному порядку.
💡Та вкажіть у прохальній частині «зупинити виконавче провадження на період розгляду скарги апеляційним судом».
⚖️ Як він цього не зробить – звертайтеся до місцевого суду та оскаржуйте вже дії виконавця, щоб суд зобов’язав його зупинити провадження.
Підкреслю це ще раз:
✅ СПЕРШУ – звертаєтеся з проханням до виконавця.
✅ ПОТІМ – у разі його відмови – до суду, де прописуєте, що виконавець має зупинити виконання рішення.
Робіть все правильно й послідовно – і одержите бажаний результат. 😉
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:47
Надлежащее оповещение о вызове в ТЦК
П.41 постановления КМУ №560 от 16.05.24 определяет как надлежащее оповещение о вызове в ТЦК:
1. В случае вручения повестки — личная подпись о получении или видеозапись вручения (в том числе доведения акта об отказе от повестки) или видеозапись отказа от общения с лицом, уполномоченным вручать повестки.
2. В случае отправки повестки почтой:
- день получения письма (по данным почтового оператора);
- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по месту проживания по адресу, указанному военнообязанным при уточнении своих данных;
- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по адресу места регистрации если военнообязанный не сообщал ТЦК другой адрес проживания.
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