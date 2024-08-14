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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:18
ЧОМУ ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ НА ВІДСТРОЧКУ, ТЦК НАДАЛО ЇЇ ДО 12 СЕРПНЯ
Чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня. Тобто, строк дії їх відстрочки спливе вже за кілька днів.
💡 Адже за законодавством відстрочка надається не більш, як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. А такий строк відповідними Указами встановлюється на 90 днів.
⏳ Оскільки 90 днів з попереднього Указу спливає 12 серпня, відповідно, і відстрочка закінчується у цей же день. Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада. Адже саме до 9 листопада діятиме новий Указ Президента.
🏢 Надалі таку процедуру їм доведеться повторювати знов і знов (якщо не внесуть зміни). При цьому, коли запрацює відповідний механізм з автоматичного продовження відстрочки через електронний кабінет – невідомо.
У Міноборони та Мінцифри вже попіклувалися про чиновників, які можуть забронюватися через Дію. Але про звичайних людей, у тому числі, осіб з інвалідністю – поки що мова не йде.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22
ВАС ЗАОЧНО ЗАСУДИЛИ ЗА БОРГИ, А ВИКОНАВЦІ НА ПОРОЗІ: ЩО РОБИТИ?
Поширене явище: заходите в магазин, на касі дістаєте картку, а рахунок – заблоковано. Виявляється, що суд вас без вас засудив, визнав боржником чи наклав штраф, а виконавець уже й відкрив провадження.
💰 Випадок із практики. До клієнта явився державний виконавець і заблокував усі його рахунки. Людина в паніці: "Що робити? Рятуйте!". Я його заспокоїв і пояснив покроковий алгоритм дій.
Рішення суду І інстанції – ще не остаточне, його можна оскаржити. Головне – не допустіть дуже поширену помилку та не просіть апеляцію зупинити виконавче провадження. Адже цей суд не вправі розглядати такі питання!
📝 Зокрема, це підтверджується й постановою Верховного Суду №466/5766/13-ц: апеляційна інстанція не уповноважена вирішувати питання щодо зупинення виконання рішення суду першої інстанції, якщо воно підлягає примусовому виконанню, бо це – виключна компетенція виконавця.
🔹ТО ЩО САМЕ І В ЯКОМУ ПОРЯДКУ ВАМ СЛІД ЗРОБИТИ?
‼️ Коли місцевий суд виніс рішення, то ви маєте звертатися не до апеляції, а в ДВС – до виконавця. Вручіть йому заяву з описом того, що ви дізнались про відкрите виконавче провадження на підставі судового рішення, яке ви будете оскаржувати в апеляційному порядку.
💡Та вкажіть у прохальній частині «зупинити виконавче провадження на період розгляду скарги апеляційним судом».
⚖️ Як він цього не зробить – звертайтеся до місцевого суду та оскаржуйте вже дії виконавця, щоб суд зобов’язав його зупинити провадження.
Підкреслю це ще раз:
✅ СПЕРШУ – звертаєтеся з проханням до виконавця.
✅ ПОТІМ – у разі його відмови – до суду, де прописуєте, що виконавець має зупинити виконання рішення.
Робіть все правильно й послідовно – і одержите бажаний результат. 😉
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:47
Надлежащее оповещение о вызове в ТЦК
П.41 постановления КМУ №560 от 16.05.24 определяет как надлежащее оповещение о вызове в ТЦК:
1. В случае вручения повестки — личная подпись о получении или видеозапись вручения (в том числе доведения акта об отказе от повестки) или видеозапись отказа от общения с лицом, уполномоченным вручать повестки.
2. В случае отправки повестки почтой:
- день получения письма (по данным почтового оператора);
- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по месту проживания по адресу, указанному военнообязанным при уточнении своих данных;
- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по адресу места регистрации если военнообязанный не сообщал ТЦК другой адрес проживания.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 14:46
Суд отменил решение ВЛК и обязал провести повторный медосмотр военнообязанного
Сумской окружной админсуд решением от 09.04.2024 в деле №480/10976/23 признал противоправным и отменил постановление ВЛК о пригодности к воинской службе, а также обязал ВЛК провести повторный медосмотр военнообязанного.
Основанием для такого решения был неполный медосмотр истца ВЛК и нарушение процедуры его проведения.
В частности, были нарушены п.3.4, п.3.5 Приказа МО №402 — отсутствовали данные о ряде анализов (крови, флюорография), а также данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-верерологических диспансеров, наркологических учреждений.
Решение суда
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Додано: Сер 14 сер, 2024 14:47
Две очень важные нормы по ВЛК
Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.
В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.
1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.
Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.
Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.
Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.
2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.
П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает
- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.
В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.
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sens
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Додано: Сер 14 сер, 2024 15:47
sens написав:
Две очень важные нормы по ВЛК
Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.
В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.
1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.
Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о
, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.
Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.
Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.
2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.
П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает
- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.
В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.
По поводу этой карты по форме 025/о не совсем понятно :
это врач должен свои выводы о пациенте оформить обязательно именно на таком бланке 025/о или как ?
А если такой бумаги такой формы у посетителя тцк нет, а есть на других бланках, то как тогда ?.
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a77
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Додано: Сер 14 сер, 2024 16:02
a77 написав: sens написав:
Две очень важные нормы по ВЛК
Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.
В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.
1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.
Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о
, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.
Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.
Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.
2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.
П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает
- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.
В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.
По поводу этой карты по форме 025/о не совсем понятно :
это врач должен свои выводы о пациенте оформить обязательно именно на таком бланке 025/о или как ?
А если такой бумаги такой формы у посетителя тцк нет, а есть на других бланках, то как тогда ?.
Електронну карту
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sens
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