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Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2024 12:08
так бы и писали, что это предложение для гор с мобильником. А людям же нужен холодильник, лампочка, радио
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Примат
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:09
Примат написав:
так бы и писали, что это предложение для гор с мобильником. А людям же нужен холодильник, лампочка, радио
Що таке радіо? 😳
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Bobua
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:14
Примат написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)
А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).
интересные у вас причинно следственные связи в голове
Есть орган НКРЕКП, все вопросы к нему или к кабинету министров Украины, но точно не к "Ахмет", так как в противном случае к СБУ, но не нужно скатываться к "Взять все, да и поделить"
Ви наївні як дитина, або спеціально придурюєтесь. Ахмет опосередковано управляє НКРЕКП.
Це як в США поліція не могла зловити Аль Капоне, цікаво, чи не через те що вся поліція була куплена Аль Капоне?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:17
BIGor написав:
Ви наївні як дитина, або спеціально придурюєтесь. Ахмет опосередковано управляє НКРЕКП.
если так, то СБУ, всё просто. или там тоже Ахмет?
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Примат
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:17
Bobua написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)
А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).
Дешевше буде сонячну панель прикріпити. На сніні чи даху.
На дрібні витрати і освітлення -- вистачить.
Цікаво, чи 20 кує на таку систему - це дешево чи ні? А в кого немає приватного будинку, де панелі вішати?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:18
Примат написав: BIGor написав:
Ви наївні як дитина, або спеціально придурюєтесь. Ахмет опосередковано управляє НКРЕКП.
если так, то СБУ, всё просто. или там тоже Ахмет?
Ну і що СБУ?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:19
BIGor
вы еврей?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:21
получается, всё в стране захватил какой-то "Ахмет" и всем правит. Это, получается, за его собственность умирают воины Украины?
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Примат
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:24
BIGor написав: Примат написав: BIGor написав:
[quote="5725460:Дюрі-бачі"]Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)
А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).
интересные у вас причинно следственные связи в голове
Есть орган НКРЕКП, все вопросы к нему или к кабинету министров Украины, но точно не к "Ахмет", так как в противном случае к СБУ, но не нужно скатываться к "Взять все, да и поделить"
Ви наївні як дитина, або спеціально придурюєтесь. Ахмет опосередковано управляє НКРЕКП....[/quote]
Він навіть Шурму пристроїв куди треба
Востаннє редагувалось GALeon
в Сер 15 тра, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:25
Примат написав:...Это, получается, за его собственность умирают воины Украины?
частково так
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