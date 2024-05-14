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Finance.ua: Системи РЕБ та
РЕР: що потребує та може в...

Finance.ua: Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в...
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:53

Finance.ua: Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в...

Пропонуємо до обговорення:
Та як приватні ініціативи допомагають розвивати український ВПК
В умовах повномасштабної війни Збройні сили України мають велику потребу в різноманітних видах зброї.

Дивися повний текст Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в цьому напрямі Україна
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:53

є Kvertus - заказна стаття , спілкуюсь з виробниками РЕБ держава переважно тільки ставить палки в колеса , Такі ж підприємці як і будь-які інші , тянуть з китая комплектуху тут щось збирають експерементують. Попит шалений , мені навіть дивно чому є Kvertus рекламу замовляє бо у всіх все продано на місяць вперед ! за контрактовано на місяць два вперед ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:11

да, неприховано "джинсова" вийшла стаття
egor1733
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 00:01

Ага, тільки держава гроші не виділяє, клала вона на наші життя.
lpulkov
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