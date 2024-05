Крутезний діючий мобільний додаток залучає інвестиції

Додано: Пон 13 тра, 2024 17:46

Доброго дня! Сучасна соціальна мережа та мобільний додаток для власників домашніх тварин та бізнесу, пов'язаного з зоотоварами та зоопослугами, залучає інвестиції для масштабування. Інвестиції призначені для розвитку та покращення функціонала, щоб втілити нові ідеї на базі додатка. Динамічно прогресуючий ринок, за потенціалом як медичний. Є можливість по відсоткової власності в статутному капіталі.Ось декілька цифр по економічному потенціалу та планів на 5-річку:5-Year Business PlanForecast for 1-2 Years:- User count: 2 million.- (С1)Potential users: 1,999,491.- Average check: $686.- (С2) Revenue per check: $68.6 (percentage of turnover).- (С3) Business accounts: 8,330 (potential number of businesses using the app).- (С4) Average business check: $600 (average annual business subscription and promotioncost).- Total potential profit: $142,163,083 (C1xC2)+(C3xC4).Development Strategy:- Establishing our own production of pet food and cosmetics.- Capturing a niche in the global pet market, including Europe, the USA, and Asia.- Entering the IPO market.- Reaching popularity levels comparable to Instagram and TikTok.Forecast for 3-5 Years:- (С1) User count: 19,994,910.- (С2)Revenue per transaction: $68.6.- (С3)Business accounts: 18,330.- (С4)Average business transaction: $600.- Total potential profit: $1,382,648,826. (C1xC2)+(C3xC4)Business Model:- Percentage of turnover from pet products and services.- Business subscription for companies - Business PRO.- Promotion of posts, goods, and services.- Direct sale of pet products from the manufacturer, margin 30-50%.- Sale of our own pet food and cosmetics.Target Audiences:- Pet owners.- People looking for pets.- Animal shelters, volunteers.- Animal sellers.- Veterinary hospitals.- Companies/professionals in pet products and services.Пишіть, будь ласка, нам на нашу адресу kotobook9@gmail.com за розширеною інформацією, або залишайте в коментарях свої контакти.