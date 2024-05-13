Інвестиційне партнерство з діючим маркетплейсом

Інвестиційне партнерство з маркетплейсом https://leedex.eu. Пропонуємо відкриття магазинів на базі нашого маркетплейсу та додавання товарів від постачальника. Перший магазин містить 50 тисяч товарів з маржою 15-25%. Другий - автозапчастини та товари для авто, близько 10-15 тисяч товарних позицій з маржою до 30%. Ви отримуєте 50% від прибутку. Кошти спрямовуються на СЕО та підключення магазинів (3 неділі на підключення). Результати очікуються протягом 3-4 місяців. Або можете створити власний магазин.