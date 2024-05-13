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Інвестиційне партнерство з діючим маркетплейсом
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 18:32

Інвестиційне партнерство з діючим маркетплейсом

Інвестиційне партнерство з маркетплейсом https://leedex.eu. Пропонуємо відкриття магазинів на базі нашого маркетплейсу та додавання товарів від постачальника. Перший магазин містить 50 тисяч товарів з маржою 15-25%. Другий - автозапчастини та товари для авто, близько 10-15 тисяч товарних позицій з маржою до 30%. Ви отримуєте 50% від прибутку. Кошти спрямовуються на СЕО та підключення магазинів (3 неділі на підключення). Результати очікуються протягом 3-4 місяців. Або можете створити власний магазин.

Пошта - sell@leedex.eu, або залишайте контакти в коментарях.
vlasiuk79
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