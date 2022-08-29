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Військовозобовʼязані чоловіки
ухиляються від офіційного...

Військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:18

Військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного...

Пропонуємо до обговорення:
Закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня 2024 року нічого не змінює для військовозобовʼязаних чоловіків, які працевлаштовані офіційно.

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Військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного працевлаштування, — коментар Гетманцева
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:53

Ухилянти -- вони завжди ухилянти... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:24

Треба державу захищати, і це не тільки про служити, а й про те, щоб чесно платити податки.
izmailovayana6
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:53

якась стаття далека від реальності, економіку всадили, треба винного знайти. Примушений не воїн
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 19:37

Re: Військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного.

Гетманцеву - лопату Кулебы в зубы - и под Вовчанськ!!!!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:55

  vitaliygoodlife написав:якась стаття далека від реальності, економіку всадили, треба винного знайти. Примушений не воїн

хто винен - ухилянт
flyman
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