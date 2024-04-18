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Соціологи з’ясували готовність
українців до переходу...

Соціологи з’ясували готовність українців до переходу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:49

Соціологи з’ясували готовність українців до переходу...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень готовності українців до мілітаризації економіки є доволі високим. Громадяни готові пожертвувати добробутом заради безпеки.

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Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки
R2
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