Рівень готовності українців до мілітаризації економіки є доволі високим. Громадяни готові пожертвувати добробутом заради безпеки.
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Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки
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Додано: Сер 15 тра, 2024 21:49
Соціологи з’ясували готовність українців до переходу...
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Дивися повний текст
Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки
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