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Експерти назвали ТОП-5 найбільш
радіоактивних смартфонів

Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:25

Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики зі Stocklytics склали «Рейтинг смартфонів із найвищим рівнем випромінювання у 2024 році». У топ потрапили п’ять моделей, і всі вони від Samsung та Xiaomi.

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Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:25

Ужас! Ну, а чё вы хотели? Биллу Гейтсу и жидорептилоидам, для управления получившими прививку от ковида нужен именно 5Г - на других стандартах управление подтормаживает... Не получается управлятть на 2Г... :) :)
Sam17a
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Модератори: Ірина_, Модератор

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