Станом на 1 травня 2024 року кількість зареєстрованих ФОП становить 2,03 млн ФОП, що більше в порівнянні з початком року на 38,1 тисяч осіб.
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Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з ухиленням від військового обліку
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Додано: Чет 16 тра, 2024 17:17
Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з...
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Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з ухиленням від військового обліку
Додано: Чет 16 тра, 2024 17:17
пусть этот сумасшедший обьяснит как можно ухилится от мобилизации с помощью фоп
Додано: Чет 16 тра, 2024 17:19
Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:13
R2
ФОП в Україні- це негласний договорняк між великим і дрібним капіталом,який дозволяє обом групам приховувати доходи і максимально не сплачувати податки. Купуєш в Розетці-платиш ФОПу Пєті, лікуєш зуби в DD клінік - платиш ФОПу Васі, і т.д. В умовах війни цей схематоз ще й дає можливість уникнути мобілізації.
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:30
Ухилянт гавнянцев який ховається за бронью у верховній зраді розповідає, що нібито ФОПи то є ухилянти, хоча реєстрація ФОП аж ніяк на мобілізацію не впливає, ФОПів пачками мобілізують.
Faceless, qazzax та фінанси єрмаковські портянки.
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:30
Ухилянт гавнянцев який ховається за бронью у верховній зраді розповідає, що нібито ФОПи то є ухилянти, хоча реєстрація ФОП аж ніяк на мобілізацію не впливає, ФОПів пачками мобілізують.
Faceless, qazzax та фінанси єрмаковські портянки.
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:39
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