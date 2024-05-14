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Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2024 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 травня 2024 року кількість зареєстрованих ФОП становить 2,03 млн ФОП, що більше в порівнянні з початком року на 38,1 тисяч осіб.
Дивися повний текст Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з ухиленням від військового обліку
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Додано: Чет 16 тра, 2024 17:17
пусть этот сумасшедший обьяснит как можно ухилится от мобилизации с помощью фоп
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 16 тра, 2024 17:19
konstantin kirovograd написав:
пусть этот сумасшедший обьяснит как можно ухилится от мобилизации с помощью фоп
Через оформлення на роботу не в штат, а через договір з ФОПом. Тоді в ТЦК не подають і через роботодавця повістку не вручать
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Faceless
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:13
R2
ФОП в Україні- це негласний договорняк між великим і дрібним капіталом,який дозволяє обом групам приховувати доходи і максимально не сплачувати податки. Купуєш в Розетці-платиш ФОПу Пєті, лікуєш зуби в DD клінік - платиш ФОПу Васі, і т.д. В умовах війни цей схематоз ще й дає можливість уникнути мобілізації.
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qazzax
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Додано: Нед 19 тра, 2024 20:30
Ухилянт гавнянцев який ховається за бронью у верховній зраді розповідає, що нібито ФОПи то є ухилянти, хоча реєстрація ФОП аж ніяк на мобілізацію не впливає, ФОПів пачками мобілізують.
Faceless, qazzax та фінанси єрмаковські портянки.
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salvydas
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Додано: Нед 19 тра, 2024 20:39
salvydas написав:Ухилянт
гавнянцев який ховається за бронью у верховній зраді розповідає, що нібито ФОПи то є ухилянти, хоча реєстрація ФОП аж ніяк на мобілізацію не впливає, ФОПів пачками мобілізують.
Faceless, qazzax та фінанси єрмаковські портянки.
Гетманцев не ухилянт, а колаборант
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 тра, 2024 04:05
flysoulfly написав: salvydas написав:Ухилянт
гавнянцев який ховається за бронью у верховній зраді розповідає, що нібито ФОПи то є ухилянти, хоча реєстрація ФОП аж ніяк на мобілізацію не впливає, ФОПів пачками мобілізують.
Faceless, qazzax та фінанси єрмаковські портянки.
Гетманцев не ухилянт, а колаборант
Его место на нарах, он дошел до того. что открыто поддерживает фсбшный московский патриархат, который призывает нас всех убивать и отказывается отпевать наших воинов. Всех его прислужников ФСБшных агентов в рясах - к ответу!
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hxbbgaf
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:40
hxbbgaf написав: flysoulfly написав: salvydas написав:Ухилянт
гавнянцев який ховається за бронью у верховній зраді розповідає, що нібито ФОПи то є ухилянти, хоча реєстрація ФОП аж ніяк на мобілізацію не впливає, ФОПів пачками мобілізують.
Faceless, qazzax та фінанси єрмаковські портянки.
Гетманцев не ухилянт, а колаборант
Его место на нарах, он дошел до того. что открыто поддерживает фсбшный московский патриархат, который призывает нас всех убивать и отказывается отпевать наших воинов. Всех его прислужников ФСБшных агентов в рясах - к ответу!
ну да,
но он не "дошел", ему эту конкретную задачу поставил гэбэшный куратор.
А многие же до сих пор думают про РПЦУ "какая разница"
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flysoulfly
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