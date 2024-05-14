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Finance.ua: Штрафи для ухилянтів
до 25 500 грн: коли,...

Finance.ua: Штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: коли,...
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 22:11

Finance.ua: Штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: коли,...

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Про посилення відповідальності за мобілізацію, збільшені штрафи, «заочні рішення» та адміністративне затримання на три доби
Вчора, 9 травня 2024 року, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №10379 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 22:21

D2 шото портал увлёкся темой ухылянтов
Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:12

Відпрацьовують темники ОП
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:52

  salvydas написав:Відпрацьовують темники ОП
темники ОП ? :shock:
та не може бути такого. Єрмак і Татаров нє такіє
flysoulfly
 
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