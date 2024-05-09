В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.
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У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 01:44
У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи
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У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи
Додано: П'ят 17 тра, 2024 01:55
Re: У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують шт
Расстрелы и лишения всех прав с высылкой из страны будут???
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