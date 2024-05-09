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У Раді пояснили, чого чекати
ухилянтам, які ігнорують штрафи

У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 01:44

У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.

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У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 01:44

Врёт она. Нет такого в законе. За такле враньё есть уголовная ответственность? И речь не о обновлении данных, а о том что бы насильно загнать в окопы.
alpinist_viktor_2021
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 01:55

Re: У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують шт

Расстрелы и лишения всех прав с высылкой из страны будут???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 07:23

барабашов

Це вже в окупації.
Там розстрілюватимуть. Саме так як і люблять всі сталіністи -- “бєз суда і слєдствія”.
І висилатимуть з країни -- у гулаги...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 07:39

Re: У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують шт

Оштрафують всіх хто не зареєстувався в ел. кабінеті - і війна виграна. Офіс тупих рішень (С).
BIGor
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