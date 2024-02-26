Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.
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Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:38
Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і...
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Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС
Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:38
Молодці , коли відновлять нехай відзвітують .
А нічого що краще за ці гроші 15 маленьких ТЕС ?
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