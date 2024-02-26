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Кабмін виділив 1,5 мільярда для
відновлення Зміївської і...

Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:38

Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

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Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:38

Молодці , коли відновлять нехай відзвітують .
А нічого що краще за ці гроші 15 маленьких ТЕС ?
yama
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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