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Президент підписав закон
про мобілізацію засуджених

Президент підписав закон про мобілізацію засуджених
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:40

Президент підписав закон про мобілізацію засуджених

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

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Президент підписав закон про мобілізацію засуджених
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:40

Засуджені вища каста , вони можуть погодитися, а можуть відмовитися, а пекар не чи слюсар - ні.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:52

Вільний народе - вільної країни!©))

  yama написав:Засуджені вища каста , вони можуть погодитися, а можуть відмовитися, а пекар не чи слюсар - ні.

А ми - фронтовики, від чого ми можемо відмовитись?
Який ми маємо вибір?
Яку свободу?

А про зеків я ще 2р. тому писав - "Навіть ув'язнений знає, на скільки сідає!"©
Навіть у них є ЧІТКІ ТЕРМІНИ!

А ми?
Що, виявляється, ми гірші за зеків?
🤦🏻
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:07

У ВСУшников прав меньше чем у зеков! Они не знают когда выйдут и выйдут ли вообще.
hazanovich_alexey
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