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Президент підписав закон про мобілізацію засуджених
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:40
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:40
Засуджені вища каста , вони можуть погодитися, а можуть відмовитися, а пекар не чи слюсар - ні.
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yama
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:52
yama написав:
Засуджені вища каста , вони можуть погодитися, а можуть відмовитися, а пекар не чи слюсар - ні.
А ми - фронтовики, від чого ми можемо відмовитись?
Який ми маємо вибір?
Яку свободу?
А про зеків я ще 2р. тому писав - "Навіть ув'язнений знає, на скільки сідає!"©
Навіть у них є ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
А ми?
Що, виявляється, ми гірші за зеків?
🤦🏻
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:07
У ВСУшников прав меньше чем у зеков! Они не знают когда выйдут и выйдут ли вообще.
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hazanovich_alexey
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