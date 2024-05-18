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Закон про мобілізацію набув
чинності: усе про нововведення

Закон про мобілізацію набув чинності: усе про нововведення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:31

Закон про мобілізацію набув чинності: усе про нововведення

Пропонуємо до обговорення:
Від сьогодні, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Розповідаємо, усе, що потрібно знати про головні зміни.

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Закон про мобілізацію набув чинності: усе про нововведення
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:31

Державну гидотність зацінили. Додаток для смартфону замість web версії щоб відслідковувати жертв та разом ще і авторізація тільки через BankID, щоб у подальшому блокувати рахунки. Чому нема авторізації за улюбленою Дія.Підпис, наприклад?
salvydas
 
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