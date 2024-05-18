RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Нацбанк заборонив ввозити
золото в Україну — кому та за...

Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:24

Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України ввів валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.

Дивися повний текст
Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99946
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:24

Видимо швах с наличием валюты в стране.
Дилетант
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 18.01.08
Подякував: 51 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд заборонив нецільове використання земель під...
R2 » Сер 13 бер, 2024 21:45
1 323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 бер, 2024 21:45
Ірина_
Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської...
R2 » Сер 21 лют, 2024 17:22
1 369
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 17:22
Ірина_
Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування...
R2 » П'ят 16 лют, 2024 23:14
1 334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2024 23:15
andrey_yasharov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2943)
19.05.2024 07:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.