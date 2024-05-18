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Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 тра, 2024 08:24
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України ввів валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.
Дивися повний текст Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин
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Додано: Нед 19 тра, 2024 08:24
Видимо швах с наличием валюты в стране.
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