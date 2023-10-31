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Штраф до 85 тис. грн, або суспільні роботи: у ВР...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2024 12:39
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 260, яким пропонується скасувати відповідальність у вигляді позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Дивися повний текст Штраф до 85 тис. грн, або суспільні роботи: у ВР пропонують змінити покарання за ухилення від мобілізації
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:39
Вже й так всіх у рабство загнали( військово зобов'язаних та пенсіонерів( бо вони мусять доглядати своїх близьких родичів до скону, якщо вони не мають інвалідності), то ще більше закріпити рабство, надавши "обраним" ті чи інші пільги!
Президент має позбавити депутатів усіх пільг і можливості пртймвти закони, раз у нас "конституція на паузі"
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rulkosvit
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Додано: Пон 20 тра, 2024 13:17
rulkosvit написав:
Вже й так всіх у рабство загнали( військово зобов'язаних та пенсіонерів( бо вони мусять доглядати своїх близьких родичів до скону, якщо вони не мають інвалідності), то ще більше закріпити рабство, надавши "обраним" ті чи інші пільги!Президент має позбавити депутатів
усіх пільг і можливості пртймвти закони, раз у нас "конституція на паузі"
й себе самого теж - як головного винуватця непрофесійного керівництва.
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 тра, 2024 13:55
це вже схоже на агонію, або підштовтуванню населення до "радісної новини" про перемовини...
я кто кажуть, за бажанням населення вимушені підписати оманські домовленості!
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Slon_Nosov
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