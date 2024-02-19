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Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування з 18 травня.
Дивися повний текст Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп
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R2
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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:54
Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:17
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greenozon
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:29
greenozon
, конкретно этот "эксперт" - НУЛЕВОЙ
но по любому инфоповоду всегда балаболит.
Просто балабол_обовсьом
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:47
Якщо честно, народні обранці перебирають з наркотою. Керівника будуть судити за особисті рішення лівих людей - його підлеглих. Хай тоді ще і родичів і батьків засуджують за неявку, наприклад сина в воєнкомат/ТЦК.
Звичайно до першого повішеного депутата будуть такі борзі.
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BIGor
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:54
BIGor написав:
Звичайно до першого повішеного депутата будуть такі борзі.
честно удивляюсь, шо так долго - и никого.
Хотя оно и позапрошлый век, но в теперешних странах торжества демократии тогда нужные плоды дало.
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:02
flysoulfly написав:greenozon
, конкретно этот "эксперт" - НУЛЕВОЙ
но по любому инфоповоду всегда балаболит.
Просто балабол_обовсьом
а що ви пропонуєте?
дайте не-балаболів
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greenozon
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