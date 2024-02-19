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Керівників компаній
каратимуть за неявку їхніх...

Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:53

Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...

Пропонуємо до обговорення:
Керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування з 18 травня.

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Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:54

Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:17

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:29

greenozon, конкретно этот "эксперт" - НУЛЕВОЙ :!:
но по любому инфоповоду всегда балаболит.
Просто балабол_обовсьом
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:47

Re: Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...

Якщо честно, народні обранці перебирають з наркотою. Керівника будуть судити за особисті рішення лівих людей - його підлеглих. Хай тоді ще і родичів і батьків засуджують за неявку, наприклад сина в воєнкомат/ТЦК.

Звичайно до першого повішеного депутата будуть такі борзі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:54

  BIGor написав:Звичайно до першого повішеного депутата будуть такі борзі.
честно удивляюсь, шо так долго - и никого.

Хотя оно и позапрошлый век, но в теперешних странах торжества демократии тогда нужные плоды дало.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:02

  flysoulfly написав:greenozon, конкретно этот "эксперт" - НУЛЕВОЙ :!:
но по любому инфоповоду всегда балаболит.
Просто балабол_обовсьом


а що ви пропонуєте?
дайте не-балаболів
greenozon
 
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