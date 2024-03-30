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«Біткоїн вже всім набрид» —
Чарльз Едвардс пояснив...

«Біткоїн вже всім набрид» — Чарльз Едвардс пояснив...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:31

«Біткоїн вже всім набрид» — Чарльз Едвардс пояснив...

Пропонуємо до обговорення:
Чарльз Едвардс, засновник міжнародного фонду Capriole Investment, влучно описав нинішню ситуацію біткоїну на ринку як фазу втоми до смерті. Стабільність цін на біткоїни у поєднанні зі спекуляціями про те, що ринок, можливо, досяг свого мінімуму, вказує на оманливий спокій, який почав турбувати інвесторів.

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«Біткоїн вже всім набрид» —
Чарльз Едвардс пояснив стагнацію Біткоїна і поділився прогнозом
R2
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