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«Біткоїн вже всім набрид» —
Чарльз Едвардс пояснив...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2024 00:31
Пропонуємо до обговорення:
Чарльз Едвардс, засновник міжнародного фонду Capriole Investment, влучно описав нинішню ситуацію біткоїну на ринку як фазу втоми до смерті. Стабільність цін на біткоїни у поєднанні зі спекуляціями про те, що ринок, можливо, досяг свого мінімуму, вказує на оманливий спокій, який почав турбувати інвесторів.
Дивися повний текст «Біткоїн вже всім набрид» —
Чарльз Едвардс пояснив стагнацію Біткоїна і поділився прогнозом
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