Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії,...
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Міністерство оборони шукає людей не лише для бойових посад, а й для інших спеціальностей в армії. Це дуже важливо, адже армія потребує професіоналів у різних сферах, щоб ефективно функціонувати. Особливо зараз критично знайти спеціалістів для забезпечення тилу та технічної підтримки. Рекомендую ознайомитися з https://defence.robota.ua/ там більш детально описані військові вакансії