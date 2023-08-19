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ТОП-10 трендових міжнародних
напрямків для літнього...

ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:27

ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього...

Пропонуємо до обговорення:
Сайт подорожей Tripadvisor провів опитування серед американських мандрівників, на основі якого виділив 10 трендових міжнародних напрямків цього року.

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ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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