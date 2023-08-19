Сайт подорожей Tripadvisor провів опитування серед американських мандрівників, на основі якого виділив 10 трендових міжнародних напрямків цього року.
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ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:27
ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього...
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Дивися повний текст
ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року
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