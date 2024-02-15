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У Нацбанку фіксують посилення
браку кваліфікованих...

У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:01

У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України фіксує посилення браку кваліфікованих кадрів у банках та небанківських фінансових установах.

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У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:01

Може , є сенс піти працювати у банк.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:29

Re: У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих...

раніше, років 20 тому, у банку на керівних посадах, від начальника відділу та вище, були кваліфіковані спеціалісти, які не тільки розуміли, чим вони займаються, але були "ходячими" інциклопедіями для молодих фахівців. Вони завжди могли дати пораду, відповісти на запитання. Зараз така практика вироджується, найчастіше зараз керують "менеджери", які можуть лише доводити плани та пересилати завдання.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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