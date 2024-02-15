Національний банк України фіксує посилення браку кваліфікованих кадрів у банках та небанківських фінансових установах.
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У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі
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Додано: Пон 27 тра, 2024 14:01
У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих...
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У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:29
Re: У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих...
раніше, років 20 тому, у банку на керівних посадах, від начальника відділу та вище, були кваліфіковані спеціалісти, які не тільки розуміли, чим вони займаються, але були "ходячими" інциклопедіями для молодих фахівців. Вони завжди могли дати пораду, відповісти на запитання. Зараз така практика вироджується, найчастіше зараз керують "менеджери", які можуть лише доводити плани та пересилати завдання.
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